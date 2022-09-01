اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنفي اقتحام مقرها بطرابلس

نفت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار وصفتها بـ«الزائفة» حول اقتحام مسلحين مقر اللجنة المركزية في طرابلس، وإرغام الموظفين على تسليم منظومة الانتخابات وأرقامها السرية.

لا تدخل في عمل اللجنة

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، أنه لم يحدث أي اقتحام أو تدخل في عمل اللجنة، وأن العمل داخل مقرها بطرابلس يسير في نسقه الاعتيادي.

وقالت إن «هذه الإشاعات الهدف منها إفشال العملية الانتخابية التي لن تجدي نفعا»، مطمئنة بأن الانتخابات المحلية مستمرة في المواعيد المعلن عنها. وحثت المواطنين على المشاركة فيها.

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انتخابات محلية في 12 بلدية

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، مطلع شهر أغسطس الماضي، بدء العد التنازلي لاستئناف العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة كافة، التي تشمل 12 بلدية، مؤكدة جاهزيتها «الكاملة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».

وفي الثاني والعشرين من أغسطس، أعلنت اللجنة فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة حتى 11 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل الدخول لمنظومة تسجيل المرشحين، متاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» وارتداء الكمامة أثناء تسليم المستندات الورقية.