اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنشر أدلة توضيحية حول إجراءات الترشح لانتخابات المجالس البلدية

طرابلس 01 سبتمبر 2022 (وال)- نشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الخميس، أدلة توضيحية حول إجراءات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ضمن الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس عدد من البلديات.

حيث وضعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أمام المواطنين والمهتمين بالشأن الانتخابي وأصحاب المصلحة من المترشحين لانتخابات المجالس البلدية، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة الأدلة التالية :

– دليل تسجيل قوائم المترشحين.

– دليل المستخدم للتسجيل بمنظومة المترشحين التابعة للجنة المركزية للانتخابات المحلية.

ودعت اللجنة المركزية المترشحين لانتخابات المجالس البلدية وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، إلى ضرورة الإطلاع على ما تتضمنه الأدلة من نصوص توضح صحيح الإجراءات، بما يخدم نزاهة العملية الانتخابية. (وال)

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