وزارة التعليم العالي تعفي طلبة الجامعة الأسمرية الأجانب من الرسوم الدراسية

أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بموجب قرار أصدره الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الإسلامية من دفع الرسوم الدراسية المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم الجامعية.

وشمل القرار الطلبة الأجانب الذين يزاولون تعليمهم بالكليات التابعة للجامعة الأسمرية، وهي كلية أصول الدين وكلية الشريعة والقانون وكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية وكلية العلوم الشرعية.

ودعا القرار رقم 1198 لعام 2022 في مادته الثانية إلى تنفيذه فور صدوره، وسيشمل بذلك السنة الجامعية المقبلة 2022/2023.