عرعارة : جهزوا الطيران المسير لتحرير المنطقة الشرقية والجنوبية وابشروا بنصر الله

حرّض عصام عرعارة أحد الشيوخ الموالين للمفتي المعزول الصادق الغرياني على مهاجمة المنطقة الشرقية والجنوبية و تجهيز كل إمكانيات الدولة ومنها الطيران المسير لتنفيذ هجومهم، مبشرا المليشيات بنصر من الله.

وقال عرعارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يستغرب كثير من الناس عندما نتحدث عن تحرير المنطقة الشرقية والجنوبية، وفي المقابل أنا مستغرب ممن يستغرب لأن عروش الظلم ضعيفة ومتهالكة ولا تستطيع المقاومة” على حد قوله.

وتابع:” أفسحوا لأنفسكم الفرصة جهزوا كل إمكانيات الدولة ومنها المسير أبعدوا الخونة طهروا الصفوف وحدوا القيادة بأيدي قوية وأمينة استعينوا بالله قاتلوا بسم الله، ولا تظلموا ولا تقتلوا ظلما ولا تغنموا أموال المسلمين فأبشروا بالنصر وسيتحرر الوطن من الأيدي الظالمة الغاشمة” على حد زعمه.

واستطرد:” سيفرح المؤمنون بنصر الله وسينير الوطن وستؤمن الطرق والمدن وسيطمئن أسر الشهداء وسيسعد الأطفال وتستقر الدولة وسيفرح المؤمنون بنصر الله” على حد ادعائه.