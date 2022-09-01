إحداهما بخصوص التعاون في مجال الربط الكهربائي.. الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره المالطي

العنوان-فاليتا

وقع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي، روبرت أبيلا، اتفاقيتي تعاون بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مباحثات أجراها الدبيبة، الأربعاء في العاصمة المالطية فاليتا مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من وزراء حكومة الوحدة.

وقالت منصة حكومتنا في بيان لها، اليوم الخميس، إلى الاتفاقيتان تنصان على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة.

كما نصت على تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.