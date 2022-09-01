مجلس النواب : نقل مقر جلسات انعقاد المحكمة العليا مؤقتًا إلى مدينة البيضاء

طبرق 01 سبتمبر 2022 (وال)- وجّه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، بشأن قوانين تنظيم المحكمة العليا وآلية العمل بها.

وجاء في الخطاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “حرصًا من مجلس النواب الليبي على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر قراره رقم (6) لسنة 2014 م، بإعادة تنظيم المحكمة العليا، حيث نصت المادة الأولى منه على نقل مقر جلسات انعقاد المحكمة العليا مؤقتًا إلى مدينة البيضاء، وتأسيسًا على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذ من إجراءات.

وأشار رئيس المجلس في الخطاب إلى أن مجلس النواب عقد أولى جلساته عام 2014 خلفًا للمؤتمر الوطني العام، وبذلك تعد كل القرارات والقوانين الصادرة من قبل المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ملغية، منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم (50) لسنة 2015 بشأن قرار تعين السيد محمد القمودي رئيسًا للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/5/20، وذلك لأن الطريق الذي رسمه المشروع صراحة لتكليف رئيس المحكمة العليا بصدور قرار تكليفه عن السلطة التشريعية، وإن مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية والمنتخبة لم تصدر عنه أي قرار بتكليف المعني. (وال)

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