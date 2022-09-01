تلفزيون المسار: نعلن انسحابنا من منافسات حقوق بث الدوري بعد تدخل حكومة الدبيبة

أعلن تلفزيون المسار، انسحابه من منافسات حقوق بث الدوري الليبي لكرة القادم بعد تدخل حكومة الدبيبة، موضحًا:” أنه تم استبعاده بفعل فاعل للسيطرة على مفاهيم الشارع الرياضي وعلى المتنفس الوحيد للجمهور، فماطل اتحاد اللعبة ورئيسه في الرد وتجاوز القانون، بل تعامل مع عرضنا بعدم تدير ومهنية كاملة”.

وقال تلفزيون المسار، في بيان له:” نؤكد إننا سعينا بجدية تامة للحصول على حقوق بث ونقل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بصفة حصرية وتواصلنا مباشرة مع الاتحاد الليبي من خلال القنوات الشرعية الرسمية وتقدمنا بعرض رسمي قبل موعد قفل باب قبول العروض خلال الموعد المعلن عنه وهو 20/8/2022″.

وتابع:” اجتهدنا في تفاصيل العرض لنيل شرف نقل الدوري الممتاز بصورة مختلفة لموسمين متتاليين وقدمنا 7 ملايين ونصف مليون دينار للموسم الواحد وإدراكنا التام أن هذه الأموال ستذهب إلى الأندية الرياضية لتشكل مدخولاً إضافياً يساعدها على تخطي الدعم البطيء من الدولة وكي تشعر أن كرة القدم فيها جانب استثماري جيد

وتشجيعا للفئات الشابة على الانضمام والاستقطاب الرياضي الشريف بالإضافة إلى عديد المعسكرات التدريبية للمنتحابات الوطنية”.

واستطرد البيان:” وفي الوقت التي انتظرنا أن يعلن اتحاد الكرة عن العرض الأفضل من بين عروض القنوات المتنافسة وفقا للمعايير المعلنة تفاجأنا بالمماطلة وعدم الإعلان حتى الثلاثاء الماضي”.

وأوضح البيان:” أمام ثقتنا في قوة عرضنا وترحيب الكثيرين به بعد أن تم تسريبه من خزانة مستندات الاتحاد الكروي واعترافهم بأنه العرض الأفضل، صدمنا بتسييس الأمر وتدخل واضح من الدولة لتغيير سير العروض بمحاولة القفز على القوانين واللوائح لاستبعاد عرض تليفزيون المسار الذي بني على أفكار ورؤى واضحة تجعل من نقل الدوري مختلفا تماما وبما يليق بطموحات الجمهور الرياضي ووضعنا الخطط لتحقيق ذلك وفق سبل تكفل النجاح والتطوير من خلال برنامج يقوم على الدفع بالوجوه الشابه في المشروع التلفزيوني بداية من أرض الملعب وصولا إلى الأستديو ودعم الشباب الرياضي في البلاد وتطوير قدراتهم الفنية والعملية.

واختتم البيان:” نعلن نحن تلفزيون المسار رسميا الانسحاب من هذا السابق والذي لا يمت للمنافسة الشريفة بصلة، ونحمل الاتحاد الليبي لكرة القدم كامل المسؤولية القانونية والأدبية حيال ذلك، وندعو الجمهور الليبي لاتخاذ موقف حقيقي تجاه العبث الحاصل في أحد أهم الألعاب الرياضية في بلادنا”.