وزارة الداخلية: انتشار أمني على طول الطريق الساحلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2022

بدأت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع المنطقة العسكرية الساحل في الانتشار الأمني على طول الطريق الساحلي الممتد بالحدود الإدارية للجفارة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام.

وشرعت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية في إنشاء التمركزات الأمنية على طول الطريق الممتد من منطقة الكريمية وصولاً لمنطقة حوش الستين بالتعاون مع فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية وباقي الاجهزة الامنية والعسكرية.