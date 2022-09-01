السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، مساء الخميس، تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغازي، خلفا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، منوهة إلى أنه سيزور قريبا «رئيس البروتوكول والسلطات المحلية» بالمدينة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «يسعد القنصل الإيطالي العام فرانشيسكو سافيريو دي لويغي أن يتولى منصبه اليوم في بنغازي حيث سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية».

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كما أكدت السفارة الإيطالية أن «القنصلية العامة تعمل الآن بكامل طاقتها وستسهم بالتالي في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في برقة من أجل تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين إيطاليا وليبيا».

إيطاليا تعتزم فتح قنصلية فخرية في فزان

وأعادت إيطاليا فتح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي في أبريل 2021، وعينت وزارة الخارجية في روما القنصل العام كارل باتوري على رأسها، الذي استمر في منصبه حتى نهاية الشهر الماضي.

وفي 28 أبريل 2021، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عزم بلاده على افتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها، وذلك لتعزيز العلاقات مع ليبيا، وذلك وفق إحاطة قدمها إلى البرلمان الإيطالي يومها.