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استلام دفعة جديدة من بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ “18”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، استلامها دفعة جديدة من بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر.  

وقالت الوزارة في بيان لها أنها استلمت “52.786” بطاقة كدفعة جديدة  من بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من مصرف الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك تم بحضور وكيل الوزارة  لشؤون الفروع رئيس لجنة الاستلام، فرج مجاهد،  ومدير إدارة البطاقات بالمصرف، فرحات اللافي،  وعضو لجنة الاستلام، نادر محمد.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاستلام والتسليم للبطاقات مستمرة بمتابعة من وزيرة الشؤون الاجتماعية لتتم عملية التسليم والاستلام بالشكل المطلوب.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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