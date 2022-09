ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسي سليمان البيوضي أن الإعلان الرسمي عن السنغالي باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو تأكيد على ما تحدث به سابقًا بأن عبد الحميد الدبيبة انتهى دوليًا كرئيس لسلطة تنفيذية واحدة في ليبيا.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذا لا يعني أن فتحي باشاآغا هو البديل لكن في النهاية ثمة خيارات متعددة لإدارة الملف، إن باتيلي قد يقود بعثة (بمخالب ناعمة) وهو قادم ليستكمل العملية الإنتخابية قبل نهاية هذا العام، وسيعود الزخم للانتخابات قريباً جدًا.

وتابع: “لقد أخطأ الدبيبة عندما اعتقد ان بإمكانه أن ينفذ مشروعه السياسي برؤية أحادية، وبعد فوات الأوان سيكتشف أن ما يفعله القلم والتكتيك السياسي أشد قوة من أرتال المصفحات والصريرات وأن خطأه التكتيكي سيلاحقه حتى خارج الحدود، ( فاللعبة) لم تنتهِ بعد، وأتوقع أنه استوعب أن الأقوياء لا يندفعون بعواطفهم ويتريثون قبل تنفيذ الضربات الموجعة”.

ولفت إلى أن انقرة قد تكون نقطة للتهدئة وقرارتها في أي اتجاه محكومة بتوازنات محلية وإقليمية، وهي تسير في حقل من الألغام، ومن المؤكد أن القاهرة جزء من عملية متكاملة تستجيب في مجملها للحد الأدنى من تفاهمات (دولية) غير معلنة، بحسب قوله.

البيوضي: الإعلان الرسمي عن السنغالي باتيلي مبعوثًا هو تأكيد أن الدبيبة انتهى دوليًا

