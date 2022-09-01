عبان: الجهات الأمنية ستحقق في حقيقة تضرر المواطنين من اشتباكات طرابلس

قال عميد بلدية جنزور”فرج عبان“ بشأن تقييم أضرار الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، إن هناك ترتيبات للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن الاشتباكات الأخيرة، ويتم التحضير لعقد جلسة حوارية لعمداء بلديات العاصمة للتشاور والتنسيق.

أضاف في تصريحات صحفية أن المجلس البلدي أصدر قراره لمباشرة لجنة حصر الأضرار بالبلدية مهامها، ووجهنا المواطنين المتضررين بالشروع في فتح المحاضر بمراكز الشرطة، و هناك عدة جهات أمنية ستتحقق من صحة المحاضر لإثبات أدلة المواطنين، و المتضررين ستحال قوائمهم للحكومة حتى تأذن للمالية بصرف قيم تعويضهم.