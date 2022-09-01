خلال لقائه المنقوش.. شكشك يطالب بالحد من قرارات الإيفاد للخارج

العنوان-طرابلس

طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة.

وجاءت مطالبة شكشك خلال لقائه مع المنقوش بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والذي جرى خلاله بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبحث السبل الكفيلة لتذليلها، بحسب بيان اديوان.

وخصص لقاء شكشك والمنقوش لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج، ودور وزارة الخارجية والتعاون الدولي مستقبلا في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

وأكد شكشك في ختام اللقاء مع المنقوش على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشدد شكشك على ضرورة التزام وزارة الخارجية بمنح الأحقية للإيفاد للعمل بالخارج وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.