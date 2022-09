ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إنه ليس لديه قلب من لا يتحسر على وطن منقسم تحكمه تدخلات أجنبية.

دومة أشار خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه بدون عقل من يريد عودة الميت إلى الحياة ويعيش على الأطلال، لذلك يجب التكاتف من أجل استعادة الدولة وترك الاختلافات السياسية جانبًا، غير ذلك هو استمرار الأزمة والصراع الى مالانهاية.

