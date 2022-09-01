القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس يُشكل لجنة لمتابعة أوضاع المرضى الليبيين

طرابلس 01 سبتمبر 2022 (وال)- أصدر القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس مصطفي قدارة، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة شؤون المرضى الليبيين بالمصحات التونسية.

ونص قرار تشكيل اللجنة – التي تتكون من الملحقين القانوني والأمني ونائب رئيس الملحق الصحي – على أن تتولي اللجنة زيارة المصحات المتعاقدة مع وزارة الصحة الليبية والمكتب الصحي بتونس، لعلاج المرضى على نفقة الدولة الليبية والوقوف على أوضاعهم.

كما ألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي على نتائج الزيارات الميدانية، حتى تتم معالجة المشاكل حسب اللوائح القانونية المتعاقد عليها وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية بتونس عبر حسابها بموقع فيسبوك. (وال)

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