التكبالي: باشاغا انتهى والدبيبة تفوق وفرض عليه الحرب

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا انتهى ولم يستطع إقناع أحد، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تفوق وفرض عليه الحرب.

التكبالي وفي تصريحات صحفية، قال: “إن باشاغا وقع الاختيار عليه حتى يكون هناك حكومة موحدة، لكن الرجل أخفق، صحيح أنه ما زال في السلطة، لكنه بات عاجزًا عن فعل أي شيء”.

وحول خيار الحكومة الثالثة، رأى التكبالي أنه لن يستطيع أي رئيس وزراء جديد الدخول إلى طرابلس.

وأضاف: “القوة القاهرة التي تتحكم في طرابلس هي الميليشيات، ولذا علينا وقف أي توافقات وأي حديث مع الإخوان، لأن الحوار الحقيقي اليوم للأسف هو مع الميليشيات التي تسيطر على الأرض”.

وبشأن الدور الذي قد يلعبه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، قال التكبالي: “لا أهون من دور عقيلة صالح، لكن عليه ضغوط دولية لا نراها نحن، هم يدفعونه لاتخاذ قرارات لكن في كل مرة يصطدم بعناد المشري الذي لا يؤمن بالدولة، الإخوان ينادون بالانتخابات لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل”.

وأردف التكبالي: “الحكومة التي ستأتي لن تكون قادرة على الدخول إلى طرابلس، باشاآغا أتى بهؤلاء الذين كانوا يشتغلون مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فايز السراج ولم يفلحوا في دفع السراج إلى الطريق السليم، فهل سيفلحون الآن؟ قلنا له لن تدخل طرابلس، لكنه أصر وها هو يجني ما فعل الآن”.