الأمين: القاعدة الدستورية مثار صراع إقليمي لضمان المصالح عبر أدوات وواجهات الصراع

الأمين لفت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن القاعدة الدستورية مثار صراع إقليمي لضمان المصالح عبر أدوات وواجهات الصراع الذي تخوضه البيادق نيابة عن العالم.

وتابع: “يعرف الليبيون سلطاتهم وشخوصها على حقيقتهم حين تقترب الصفقة أو القصعة ويعرفون الزامق ومن يقبض ويبلع في صمت أيضًا”.