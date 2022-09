الأمين: القاعدة الدستورية مثار صراع إقليمي لضمان المصالح عبر أدوات وواجهات الصراع

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه إذا تمت الموافقة اليوم على ترسيم خليفة حفتر بالقاعدة الدستورية وإزالة أي نصوص تعيق بقاءه كقائد جيش ومرشح رئاسي فسيتم اقرار للقاعدة موعد الانتخابات غدًا. الأمين لفت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن القاعدة الدستورية مثار صراع إقليمي لضمان المصالح عبر أدوات وواجهات الصراع الذي تخوضه البيادق نيابة عن العالم. وتابع: “يعرف الليبيون سلطاتهم وشخوصها على حقيقتهم حين تقترب الصفقة أو القصعة ويعرفون الزامق ومن يقبض ويبلع في صمت أيضًا”.

