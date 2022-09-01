شكشك لـ«المنقوش»: عليك الالتزام باللوائح والحد من إصدار قرارات الإيفاد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، بمقر الديوان، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش؛ لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتطرّق اللقاء، إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبيبة بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية ومايترتب عليها من أعباء مالية إضافية، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

كما تناول الاجتماع، المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالوزارة وبحث السبل الكفيلة لتذليلها .

وفي الختام، أكد شكشك، ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة، ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.