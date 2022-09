الغرياني: أشكر الذين أطلقوا الطيران المسير لقصف مواقع العدو وحسم معركة طرابلس

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن هذه ثالث محاولة لدخول طرابلس من قبل حكومة البرلمان وعقيلة صالح وخليفة حفتر منذ أن تم تشكيلها في البرلمان بالتصويت المزور المباشر.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المسؤولية يتحملها جميع القادة ومن شارك منهم، سواء بسوء نية أو حسن نية، فكلهم تقع عليهم المساءلة ويجب أن يعاقبوا ويلاحقوا.

وأضاف: “أنادي رئيس الحكومة ووزراءه أن يلتفتوا لنصرة الله ودينه ولا يكونوا عقبة في تطبيق شرع الله ولا يحسبوا حسابًا لأعدائه الذين لا يريدون للأمة أن تتعلم دينها”.

وتابع: “المشروع أو المعركة بين مشروعين، ولا بد أن نضع في أذهاننا الحقيقة ولا نغتر بالمضللين والكذابين ومن ينشرون الإشاعات ويتكلمون بكلام لا حقيقة له، وما يجري الآن من التلاعب بين مجلسي النواب والدولة مقترح الذين خططوا للمعركة وهم المصريون”.

الحرب الدامية والعدوان الغادر الذي قام به خليفة حفتر هذا الأسبوع وحكومته وحلفاؤه على طرابلس للأسف ذهب ضحيتها أكثر من 30 قتيلًا، نسأل الله أن يتقبلهم ويعوض أهلهم فيهم خيرًا وأكثر من 160 جريحًا، وحدث بسببه دمار واسع للممتلكات والمباني العامة والخاصة وسيارات تحترق ورعب أصاب الناس، لا يستطيع أحد أن يتصوره هذا الفعل الشنيع والبلاء والخراب لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، ما ذنب الناس الذين قتلوا؟ هؤلاء لهم حقوق علينا ولا بد أن يؤخذ حقهم بالقانون وليس بالظلم والعملية التي قاموا بها لا يرضى بها أحد، مما له حب لوطنه.

الصمت عن هذه الجرائم يشجع الظالمين والمجرمين أن يعودوا العدوان مرة بعد مرة، حكومة البرلمان وعقيلة وحفتر منذ أن عينوها في البرلمان بالتصويت المزور المباشر هذه ثالث محاولة لدخول طرابلس بالقوة، وهم يرددون شعارات أنهم يريدون دخولها سلميًا.

المشروع هو مشروع حفتر والمسؤولية في رقاب القادة ومن شارك منهم سواء بسوء أو حسن نية كلهم تقع عليهم المساءلة ويجب أن يعاقبوا ويلاحقوا، المشروع لحفتر ولا بد أن تعلموا هذا ويقولون لسنا مسؤولين عن الضحايا والحرب ويقولون أنها مليشيات في ما يعضها داخل طرابلس وهذا كذب وزور، المرتزقة مع من كانوا يحاربون؟ إن كانوا هم غير مسؤولين عن الحرب إذًا الذين أسروا مع من كانوا يحاربون؟ وما الذي جعل أهل شارع بازينة يصدرون بيان شديد اللهجة يحذرون حكومة طبرق وحفتر أنه إما أن تختفي المظاهر المسلحة والمرتزقة من شوارعهم أو يكون لهم رأي آخر.

أطالب أهالي مصراته أن يحذوا حذوهم، من قام بالحرب يوم 27-8 نفسه من قام بها يوم 4-4-2019، المرة الماضية جاء بجيشه من خارج طرابلس وهذه المرة استخدم أهالي طرابلس وجعلها حربًا بالوكالة، قام بها من قام، رئيس حكومته ومن يتولى التحالف معه في المنطقة الغربية لنصرة مشروعه، المشروع هو هو وأدواته اختلفت.

يقول إنه لا علاقة له بالحرب كما قال الناطق الرسمي لا أجد لهم مثلًا في التنصل بعد أن قاموا بجرائمهم، ما يفعله مشروع حفتر هذا يجب على الأمة الليبية ان تقف في وجهه بقوة ولا تغتر بعملائه الذين تجعلهم في الواجهة، مشروعه هو وهو صهيوني لا بد أن تفهموا ذلك كمشروع السيسي والمشاريع العسكرية التي يريدون أن ينصبوها على البلاد العربية.

أنادي رئيس الحكومة ووزراءه أن يلتفتوا لنصرة الله ودينه ولا يكونوا عقبة في تطبيق شرع الله ولا يحسبوا حسابًا لأعدائه الذين لا يريدون للأمة أن تتعلم دينها.

نتحاور من 7 أشهر مع وزارة التعليم لتعطينا مدرسة واحدة تفتح بها مدرسة شرعية دينية قانونية بحيث تعلم أبناء الليبيين، ولكنها وقفت سدًا مانعًا دون ذلك من أولهم لآخرهم وخاطبناهم جميعًا ولم نتحصل للأن على مدرسة واحدة، وكأننا سندرس فيها اليهود وليسوا أسر ليبيا مع مناهج الدولة الليبية، إن أردتم أن يديم عليكم النصر يا حكومة ورئيس الوزراء عليكم أن تلتفتوا للأمور الشرعية وإرجاع الحقوق وتعليم الناس شرع الله، وأن أردنا أن نحافظ على ما حققناه وأشيد بمن كانوا سبب النصر من الكتائب المسلحة التي تحملت المسؤولية ودخلت المعركة بقوة وبسببها كتب الله لنا النصر.

الذين أطلقوا الطيران المسير في الوقت المناسب وقصفوا مواقع العدو وكان للطيران المسير أثر كبير في حسم المعركة؛ لأنه فعال وغير قواعد اللعبة كما قال العدو نفسه. أشكرهم وأطلب منهم أن يكونوا جاهزين ومتحضرين لكل من يريد أن يعبث بأمن البلد، إن أردنا أن نضع حد للمآسي التي تتكرر من حين لآخر، ينبغي أن تجتمع كلمتنا، النائب العام عليه أن يهتم بالأمر وأحيي المدعي العام العسكري الذي قام بواجبه.

المشروع أو المعركة بين مشروعين ولا بد أن نضع في أذهاننا الحقيقة ولا نغتر بالمضللين والكذابين ومن ينشرون الإشاعات ويتكلمون بكلام لا حقيقة له وما يجري الآن من التلاعب بين مجلسي النواب والدولة مقترح الذين خططوا للمعركة وهم المصريين.

المعركة هذه خطط لها من خطط لـ 4 أبريل نفسه، الدول الكبرى كلهم كانوا يأملون أن يدخل ويستولي حفتر، ولكن لما فشل هذا سيلجؤون بنا للجري يمينًا ويسارًا، اجتماعات هنا وهناك وقاعدة دستورية، كونوا لها 20 لجنة، المجتمع الدولي مل منهم وهم لم يملوا من عملهم، من عمل قائمة في مجلس الدولة معترضين ويريدون إجراء انتخابات على قانون 2012 عملهم جيد ولكنها مجرد فرقعة في الهواء، لا جدوى منها.

