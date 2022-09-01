معزب: الانتخابات البرلمانية حل أمثل لخروج كل الأجسام وبدء مسيرة جديدة

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، محمد معزب، أن ما حدث في السلطة التنفيذية هو نتيجة للانسداد السياسي الذي لولا وجوده لوصلت البلاد للانتخابات وحكومة جديدة، وتسلم الحكومة الحالية لها ولم يحدث الصدام المسلح.

وأشار معزب في تصريحات تلفزيونية، إلى أن التجربة مع برلمان طبرق أثبتت إصرارهم على بعض الشروط المجحفة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، حيث تم الوصول معهم لحلول وسط، لكن تم رفضها في آخر لحظة وعندهم شروط معينة يفصلونها على أشخاص معينين، بحسب قوله، مشددا على أن الحل يتمثل بالانتخابات البرلمانية وخروج كل الأجسام ليتولى البرلمان الجديد المسيرة.