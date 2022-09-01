سليمان البيوضي: الدبيبة انتهى “دوليا”

رأى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة انتهى دوليًا كرئيس لسلطة تنفيذية واحدة في ليبيا.

واستدل البيوضي على رأيه بالإعلان الرسمي عن السنغالي باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال البيوضي في تدوينة له على “فيسبوك”، إن هذا لا يعني أن فتحي باشاغا هو البديل لكن في النهاية ثمة خيارات متعددة لإدارة الملف، متوقعا أن يقود باتيلي البعثة (بمخالب ناعمة)، وأنه قادم ليستكمل العملية الإنتخابية قبل نهاية هذا العام، وسيعود الزخم للانتخابات قريباً جدًا.

وتابع المرشح الرئاسي: “لقد أخطأ الدبيبة عندما اعتقد أن بإمكانه أن ينفذ مشروعه السياسي برؤية أحادية، وبعد فوات الأوان سيكتشف أن ما يفعله القلم والتكتيك السياسي أشد قوة من أرتال المصفحات والصريرات وأن خطأه التكتيكي سيلاحقه حتى خارج الحدود، (فاللعبة) لم تنتهِ بعد، وأتوقع أنه استوعب أن الأقوياء لا يندفعون بعواطفهم ويتريثون قبل تنفيذ الضربات الموجعة”.

ولفت إلى أن أنقرة قد تكون نقطة للتهدئة وقراراتها في أي اتجاه محكومة بتوازنات محلية وإقليمية، وهي تسير في حقل من الألغام، ومن المؤكد أن القاهرة جزء من عملية متكاملة تستجيب في مجملها للحد الأدنى من تفاهمات (دولية) غير معلنة، بحسب قوله.