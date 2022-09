معزب: إجراء الانتخابات البرلمانية فقط عبر قاعدة دستورية مؤقتة مسار قابل للتطبيق

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنّ بيان أعضاء المجلس جاء تلبية لرغبة الشّعب في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحلة الانتقالية وحلّ الانسداد الحالي بعد عجز النواب والدّولة في الوصول للاتفاق حول شروط الترشّح للرئاسة.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أنّ حل التعقيدات الحالية يحتاج إلى تجزئة وإجراء الانتخابات البرلمانية فقط عبر قاعدة دستورية مؤقتة، وهو مسار قابل للتطبيق ويمكن أن يحسم الخلافات الحالية حول السّلطة التنفيذية وتأجيل النظر في مسألة انتخاب الرئيس إلى السّلطة التشريعية القادمة عن طريق الاستفتاء على الدّستور.

