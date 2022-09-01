السفارة الليبية بالقاهرة تحتضن اجتماعا لتعزيز الحركة التجارية بين البلدين

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، بمكتبه اليوم الخميس، إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية «الليبية–المصرية» المشتركة ، والذي يزور القاهرة حالياً لحضور ( ندوة تعريفية بفعاليات معرض ومؤتمر «ليبيا الطبي» المزمع إقامته خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 بمدينة بنغازي).

وناقش اللقاء، بعض المواضيع منها تفعيل النادي الليبي للسيارات، وبعض القضايا التي تهم المواطن الليبي مثل موضوع رسوم الدخول والخروج.

كما نافش الاجتماع، تسهيل إجراءات دخول السيارات، بالإضافة إلى الحركة التجارية بين البلدين، وما يمكن تقديمه من تسهيل للحركة التجارية.