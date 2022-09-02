الكبير يبحث معه نظيرة المالطي تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير

ليبيا – التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي نظيره المالطي، إيدوارد سايكلونا ونائبهُ أليكساندر ديماركو، أمس الأربعاء بمقر البنك المركزي المالطي.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلًا عن مُتابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

ومن جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي المالطي، عن شكره لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.

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