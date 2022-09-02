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الشركسي: الإسلام السياسي والدبيبة و«انتهازي النظام السابق» حلف الشيطان الفاسد

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، تيار الإسلام السياسي وعائلة الدبيبة وما أطلق عليهم «انتهازي النظام السابق» بـ«الحلف الشيطاني الفاسد» في ليبيا.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” ثلاثةٌ رابعهم الهلاك، الإسلام السياسي متمثل في:(المقاتلة وجبهة الإنقاذ برعاية المفتي)، والمال السياسي متمثل في الدبيبة، وانتهازيي النظام السابق”.

وأضاف:” عقدو سابقاً اجتماع داكار لتوحيد صفوفهم ثم حكموا عبر جنيف، واليوم لا يعنيهم دماء الليبين وأرزاقهم، ما يعنيهم أن يظلوا أطول فترة في الحكم مهما كلّف الليبيون الأمر”.

وأكد أنّ إنهاء  هذا الحلف الشيطاني الفاسد وكشفه واجب وضرورة وطنية.

ولفت إلى أن هذه الثلاثية إن رضينا بها فأمرنا ومآلنا إلى التلاشي”، على حد تعبيره.

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الإسلام السياسي الدبيبة الشركسي انتهازي النظام السابق حلف الشيطان الفاسد

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صحيفة الساعة 24

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