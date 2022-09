مصرف الدم بمستشفى طرابلس الجامعي يوجه نداء استغاثة بخصوص النقص في أكياس نقل الدم

ليبيا – وجه مصرف الدم بمستشفى طرابلس الجامعي نداء استغاثة مستعجلًا بخصوص النقص الشديد والشح في أكياس نقل الدم والبلازما والصفائح الدموية.

فني المختبرات ببنك الدم محمد البوسيفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن مصارف الدم المركزية والمستشفيات العامة تعاني من انعدام أكياس نقل الدم والصفائح الدموية بعد نفاد الأكياس من محلات المستلزمات الطبية.

وأضاف البوسيفي: “إن ذلك أثر سلبًا على تقديم العلاج لمرضى الدم والأورام خاصة الأطفال، ووجه نداء باسم أولياء أمور الأطفال إلى وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ورجال الأعمال للإسهام في توفير الأكياس في أقرب وقت ممكن”.

