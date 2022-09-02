العقوري يناقش التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها 

العنوان – طبرق

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها.

واستعرض العقوري خلال لقائه رئيسة مفوضية المجتمع المدني ، والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني تعديل قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.

وتابع رئيس اللجنة آليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية فيما يتعلق بالتمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية.

وتطرق العقوري والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني إلى تنفيذ المشاريع التي تمولها تلك الجهات وتنفذ من خلال جمعيات أهلية وبما يراعي معايير الشفافية.

وأكد الحضور على ضرورة أن يسمح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا.

وتم الاتفاق على أن يتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة.

وجدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية التأكيد على أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو حق دستوري وأحد ركائز التحول الديمقراطي وأن المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالا في النزاهة وخدمة الصالح العام، وبأن اللقاءات ستتواصل من أجل المتابعة حتى الوصول للمطلوب.