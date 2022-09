السلاك: مايحدث في ليبيا نتيجة التحريض المستمر للإخوان وتيار الغرياني ضد كل من يختلف معهم

ليبيا – قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق محمد السلاك إن ما يحدث في ليبيا حاليًا نتيجة الانسداد السياسي المسيطر على الساحة السياسية في ليبيا وعوامل أخرى كثيرة، أبرزها التحريض الإخواني المستمر وتيار المفتي الصادق الغرياني الذي يجنح إلى صهينة كل من يختلف معه ويأجج ويصعد الخلافات عن قصد لكي يستمر الانسداد السياسي ولا يسير الوضع إلى الانتخابات وكأنه يريد للاشتباكات القائمة في ليبيا أن تستمر.

السلاك وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” رأى أن هدوء الفترة السابقة كان الهدوء الذى يسبق العاصفة وكان يكمن تحت الرماد نيران الصراع الجاري حاليًا، لأن كل طرف من أطراف الصراع كان وما زال متمسكًا بالوصول إلى مطامعه في تولي السلطة، ولا يوجد طرف يفكر فى ليبيا ومصلحتها كدولة وشعب من حقه الاستقرار والعيش بسلام.

وحمل السلاك البعثة الاممية ذات النفس القصير، المسؤلية في تأجيج الصراع، كونها لم تقم بالدور المطلوب منها وتركت الساحة متسع للصراع على السلطة.

