لنقي: من الصعب تفكيك المليشيات ونزع سلاحها

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي أن تفكيك ودمج المجموعات المسلحة في ليبيا ليس بالأمر السهل بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيسها وتسليحها وإهمال بناء الجيش.

وقال لنقي في تصريحات صحفية إنه من الصعب الآن تفكيكها ونزع سلاحها فجأة إلا بخطوات تدريجية مدروسة في ظل دولة مدنية مؤسساتها تخضع لحكومة واحدة قوية باسطة يدها على كامل تراب الوطن.

ورأى أن هذه العملية لا بد أن تتم عن طريق اللجنة العسكرية 5+5 بعد زيادة أعضائها ومنحها صلاحيات وسلطات أوسع، حيث يتم تشكيل لجان عسكرية تضم عسكريين من الغرب والشرق والجنوب تكلف بمهام عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، كحراسة الحدود ومحاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الطريق الساحلي الممتد من غرب البلاد إلى شرقها.

وأشار إلى أن الخطوة التالية يتم تسليم السلاح الثقيل الذي تملكه المجموعات المسلحة إلى جهةٍ يتفق عليها، والسلاح المتوسط يتم تخزينه في مدن الجماعات المسلحة لفترة زمنية حتى تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع الأمنية.

وأضاف لنقي: ”بالتدريج يتم إدماج الجماعات المسلحة ونزع سلاحها ويطمئن قادة هذه المجموعات لحماية الدولة المدنية“.