اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر تحذر من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد

ليبيا – جددت اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي تحذيرها من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد وذلك لشح الأمطار، وأزمة تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث النافع وارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات طقس متطرفة على مراحل وفي السنوات الأخيرة.

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر “عبد الغني عون” وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” قال: إن لجنة مكافحة التصحر، ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية شكلت فريقاً فنياً لإعداد تقرير وطني لمجابهة الخطر المحدق وإعداد استراتيجية لمكافحة التصحر وإيقاف الزحف الصحراوي.

وتضمن التقرير والبيان الصادر عن اللجنة الوطنية وتحصلت (وال) على نسخة عدد من التوصيات التي صاغها الفريق الفني المتخصص باللجنة، من بينها التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ تدابير عاجلة تحول دون توسع رقعة الجفاف وزحف المد الصحراوي على المناطق الخضراء نتيجة لعدة عوامل أو سلوكيات تزيد من نسبة فرص حدوث جفاف عام

ورأت اللجنة في توصيات تقريرها أن معالجة هذا الملف تحتاج الى قيام كل وزارة أو هيئة حكومية بالتزاماتها وبكل جدية من واقع صلاحياتها المخولة بها قانونًا، داعية إلى السرعة في تنفيذ توصياتها وذلك للحد وإيقاف خطر تمدد الزحف الصحراوي وللحيلولة دون وقوع جفاف عام سيضرب عصب الحياة ويهدد الأمن المائي.

