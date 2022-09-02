«العقوري»: مبادرتي تعزز نزاهة مؤسسات المجتمع المدني وخدمتها العامة

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ” بمقر ديوان وزراة الخارجية في مدينة بنغازي، رئيسة مفوضية المجتمع المدني، والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وهي هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وإدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار مبادرته لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، كما شارك في الاجتماع، الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص وهم نائب جهاز الأمن الخارجي، وممثل عن جهاز الأمن الداخلي .

وناقش اللقاء، أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها ومنها تعديل قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، ومتابعة آليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية فيما يتعلق بالتمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية.

ووقف الاجتماع، على متابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها تلك الجهات وتنفذ من خلال جمعيات أهلية وبما يراعي معايير الشفافية .

وأكد الحضور، ضرورة أن يسمح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا، وتم الاتفاق على أن يتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة.

وختاما، جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، التأكيد على أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو حق دستوري وأحد ركائز التحول الديمقراطي، وأن المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالا في النزاهة وخدمة الصالح العام، وأن اللقاءات ستتواصل من أجل المتابعة حتى الوصول للمطلوب .