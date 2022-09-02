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“أحوال” التركية: باشاغا سيلتقي مسؤولين بحكومة الدبيبة في أنقرة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت صحيفة أحوال التركية عن أن رئيس الحكومة الليبية المنبثة عن مجلس النواب فتحي باشاغا سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة أنقرة.

وجاء ذلك في تقرير للصحيفة التركية عن محاولة تركيا للتوسط بين الفرقاء الليبيين.

وقالت الصحيفة إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وصل اليوم الخميس إلى إسطنبول، في زيارة يلتقي خلالها مع وزيري الدفاع في تركيا خلوصي أكار، والخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان.

يشار إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح توجه أمس الأربعاء إلى أنقرة، والتقى وزير الخارجية التركية، بالتزامن مع زيارة باشاغا إلى أنقرة.

 

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صحيفة الساعة 24

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