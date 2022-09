ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس إحباط مخطط إرهابي في مدينة بن قردان الواقعة قرب الحدود مع ليبيا.

الإعلان جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الحرس (الدرك) الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان صحفي وفقًا لصحيفة “العين الاخبارية”.

وقال الجبابلي: إن “وحدات من إدارتي مكافحة الإرهاب (أمن) والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بن قردان تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، نفذت عملية استباقية فجر اليوم الخميس”.

وأضاف أنه تم حجز كمية من الأسلحة والذخيرة، بينها 11 بندقية نوع كلاشنكوف، و4400 رصاصة عيار 7,62، و14 مخزن ذخيرة.

ولفت المتحدث الأمني إلى أن “منطلق العملية الاستباقية يتمثل في الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية”، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة.

The post وزارة الداخلية التونسية تعلن إحباط مخطط إرهابي في مدينة بن قردان الواقعة قرب الحدود مع ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية