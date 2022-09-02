شرح البال: سننشئ مسارا جديدا لخط مياه بمحلة الرقطة في قمينس

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية علي فرج القطراني ، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، وفداً من قبيلة امشيط بمحلة الرقطة التابعة لبلدية قمينس، بحضور عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي، ووزير الأشغال العامة المهندس نصر شرح البال .

وأطلع وفد محلة الرقطة، النائب على المشاكل والمختنقات التي تواجه المحلة وفي مقدمتها مُشكلة شُح المياه بالمحلة التي يقطنها أكثر من خمسة عشر ألف نسمة ، والتي تعاني منها منذ أكثر من عشرة سنوات ، بالإضافة إلى عدم وجود طُرق مُعبدة بالمنطقة وتعثر المشاريع بها.

ورحب القطراني بالوفد وأكد أنه على تواصل مستمر مع عضو مجلس النواب عن البلدية فتح الله السعيطي بخصوص مشكلة نقص المياه ، لافتاً إلى أن هذه المشكلة في أولويات إهتمام الحكومة ، كما طمأن الوفد بأنه سيتم تنفيذ مشروع إيصال المياه للمنطقة بالتواصل مع الشركة المنفذة للمشروع أو عبر التعاقد مع شركة أخرى في حالة تعثر استكماله من قبل الشركة المنفذة.

بدوره، أكد وزير الأشغال العامة المهندس نصر شرح البال، أنه سيتم النظر في متطلبات المنطقة وحل إشكالية نقص المياه بها عبر إنشاء مسار جديد لخط المياه .