العابد والسفير التركي يتابعان جهود إبرام مذكرة تفاهم لتنقل العمالة بين ليبيا وتركيا

ليبيا – بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد مع سفير تركيا في ليبيا كنعان يلماز سبل تعزيز وتطوير علاقات البلدين في عدة مجالات.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تدارس الجانبين لخطوات بلورة تعاون مشترك في مجالي العمال والتدريب المهني.

وأضاف البيان إن العابد ويلماز استعرضا مجمل المباحثات الجارية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بتنقل الأيادي العاملة بين ليبيا وتركيا.

