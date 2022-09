شينخوا: مشروع فرض الديموقراطية الأميركية على الليبيين فشل

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الضوء على حالة فشل مشروع فرض الديموقراطية الأميركية على الليبيين.

وتابعت صحيفة المرصد التقرير وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين أبرزها محاولة الولايات المتحدة لزرع ديموقراطيتها في ليبيا التي تشهد اشتباكات مسلحة دامية ذات طابع سياسي لاستمرار مأزقها لسنوات طوال وهو ما بين فشل النمط الديموقراطي الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف التقرير إن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا عام 2011 قاد لإغراق الشعب الليبي في هاوية ظلام اقتصادي وأمني فيما قال المحلل السياسي فرج الدالي:”ما حصل في ذلك العام مؤامرة كاملة لأن النظام تغير بالقوة وليس بإرادة شعبية وهكذا وقعنا في دائرة حرب داخلية لا يمكن التنبؤ بها”.

وتابع الدالي بالقول:”الولايات المتحدة تحاول دائما فرض نظامها الديموقراطي الخاص بها على الآخرين لكنها تغض الطرف عن أوجه القصور الرئيسية فيه” فيما بين التقرير إن واشنطن تتحدث مرارا عن دعمها لليبيين وإقامة نظام سياسي موحد وقوي لكن الحقيقة تبين أنها داعمة للانقسام وحالة التنافس بين السياسيين.

وأضاف التقرير إن الولايات المتحدة تحاول إنشاء حكومات هشة ومعتمدة في المنطقة لخدمة هيمنتها العالمية والعسكرية والاقتصادية والمفاهيمية ما أدى بالتالي لتغيير المسارات التنموية المستقلة للدول وتقويض شديد لسيادتها وحقوق شعوبها في التنمية والصحة فضلا عن انتهاكها لحقوق الإنسان.

وتابع التقرير إن موارد الطاقة في ليبيا جعلت نصيب الفرد فيها من هذه الأموال 12 ألف دولار في العام 2010 فيما انخفض هذا الرقم للنصف في العام 2021 مشيرا إلى أن كل حالة من حالات انعدام الأمن تعني انهيار أي فرصة للاستقرار السياسي في ليبيا وهي مسؤولية الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

