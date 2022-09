ليبيا- كشف وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عن تسلمها دفعة جديدة من بطاقة “إيفاء” المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى قيام مصرف الجمهورية بتسليم البطاقات للمعنيين في اللجنة القائمة على هذا الأمر مبينا إن عددها بلغ 52 ألفا و786 بطاقة.

وأضاف البيان إن عمليات تسلم “إيفاء” متواصلة بتوجيه من وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني.

The post مصرف الجمهورية يسلم وزارة الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال أكثر من 52 ألف بطاقة “إيفاء” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

