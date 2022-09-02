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القطراني: سنعمل على توفير الاحتياجات العاجلة لمرضى الأورام

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، المدير المساعد بالمركز الوطني للأورام بنغازي حسن علي الجماعي، ومبارك بوبكر المغربي المراقب المالي بالمركز، بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي.

واستعرض اللقاء احتياجات المركز والمشاريع المتوقفة التابعة للمركز ، ونقص الأدوية الخاصة بالأورام ، كما ناقش اللقاء أهمية جهاز المسح الذري وضرورة توفيره بالمركز كونه يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي لمرضى الأورام، ويخفف من معاناة المرضى في السفر لعمل أشعة المسح الذري.

وأكد القطراني خلال اللقاء على دعمه لعمل المركز انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقوم به في علاج مرضى الأورام ، منوهاً إلى ضرورة الإهتمام بمعاملة مرضى الأورام ، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها ، والأجهزة التي توفر عليهم معاناة السفر للخارج.

وأضاف أنه سيتم العمل على توفير الاحتياجات العاجلة وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل.

 

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صحيفة الساعة 24

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