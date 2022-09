داخلية تصريف الأعمال تؤمن أعمال صيانة أسلاك الكهرباء بمحطة غرب طرابلس

ليبيا – وفر عناصر الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية التأمين والحماية لمهندسي الشركة العامة للكهرباء أثناء قيامهم بصيانة أسلاك الكهرباء بمحطة غرب طرابلس.

بيان صحفي مقتضب صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أكد إن هذه العملية تمت بإشراف مباشر من مدير الإدارة اللواء السنوسي الصالح وبناء على تعليمات الوزير المكلف بتسيير شؤون الوزارة بدر الدين التومي.

وأضاف البيان إن هذا الإجراء يأتي للتعامل مع ما خلفته الاشتباكات المسلحة الأخيرة بالعاصمة طرابلس من أضرار في الشبكة الكهربائية.

