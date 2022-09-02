الجعيدي: يجب إظهار دور ونشاط دار الإفتاء في الإصلاح الاقتصادي لعامة الناس

طالب عبد الله الجعيدي أحد الشيوخ العاملين تحت إمرة المفتي المعزول الصادق الغرياني، بضرورة إظهار دور ونشاط دار الإفتاء في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لعامة الناس، بجانب دورها في الإصلاح السياسي، مبررا ذلك بأن حجم نشاطها يكون بحسب المتاح لها وليس قاصرا على إصدار فتاوى فقط، على حد تعبيره.

وقال الجعيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ورد سؤال إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء حول حكم الوضوء من مياه الآبار التي اختلط ماؤها بالصرف الصحي (الآبار السوداء)، هذا السؤال لو عُرض على أي شيخ أو طالب علم سيجيب عنه بالجواب المعتاد وهو حكم الماء إذا خالطته النجاسة وينظر في مدى تغيّتر أوصافه ـ اللون والرائحة والطعم”.

وأضاف:” لكن سماحة المفتي- في إشارة إلى الصادق الغرياني- وأعضاء المجلس بحثوا في واجب الدولة في الحفاظ على المياه وصحة المواطنين وراسلوا وزارة الحكم المحلي والبلديات- التابعة لحكومة الدبيبة- بالخصوص وكانت الاستجابة والموافقة على تنفيذ المشاريع القاضية بالتخفيف من هذه الآفة وتوفير البنية التحتية متى توفرت الميزانيات”، على حد قوله.

وتابع:” هذا مجرد مثال والمقصود أن الدور الإصلاحي الذي تقوم به دار الإفتاء يحتاج إلى تتبع ورصد وإظهار لعامة الناس، لكي تدرك حجم نشاطها بحسب المتاح لها وليس قاصرا على إصدار فتاوى أو بياناتها في جانب الإصلاح السياسي”، على حد زعمه.

يشار إلى أن دار الإفتاء التي يترأسها الصادق الغرياني متهمة بالتحريض على الاقتتال بين الليبيين، وإصدار فتاوى الدم، والاصطفاف إلى طرف سياسي معين وعدم الالتزام بالحياد، علاوة على توظيفها الدين لأغراض سياسية ومصالح مادية.