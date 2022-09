أنسا: صبي سوداني تعرض للتعذيب من خاطفيه في ليبيا طمعا بالمال

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن معالم جريمة جديدة بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد ظهور صبي سوداني يبلغ من العمر 15 عاما في مقطع مصور تداولته شبكة اللاجئين في ليبيا على الإنترنت وهو يرتعد رعبا في زاوية أحد الأمكنة وجلاده يصرخ به طالبا المال مع ضربه بشكل مبرح والتلويح بمدفع رشاش.

ووفقا للمقطع أجاب الصبي قائلا عدة مرات وهو يصرخ:”أقسم بالله لا شيء عندي” في وقت سرت فيه تأكيدات بشأن تصوير الأمر بهاتف محمول بأحد مراكز الاحتجاز في يلبيا وإرساله إلى “لوكا كاساريني” رئيس منظمة “ميديترانيا” الدولية القائمة على إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير إن المقطع أظهر الصبي مازن وهو مجبر على الركوع في الأرض ويحاول حماية نفسه من الضربات بذراعيه فيما صوب أحدهم مدفعا رشاشا على بعد سنتيمترات قليلة من وجهه وهو يبكي ويتوسل بالرحمة مبينا إن مسلحين اختطفوه وعذبوه وهددوده بالعاصمة طرابلس.

وتابع التقرير إن هذا المقط يبين قصة تفتقر للإنسانية إذ تم مطالبة أقارب مازن بالمال في مقابل إطلاق سراحه وهو ذات ما يعاني منه آلاف المهاجرين غير الشرعيين من انتهاكات متعددة في مراكز الاحتجاز في ليبيا فيما شدد ساسة إيطاليون على وجوب السماح بمعاناة الفارين من الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

