‏دومة: الحج إلى اسطنبول يخدم المصالح التركية فقط

استنكر عضو مجلس النواب مصباح دومة، قصد عدد من السياسيين، تركيا لحل الخلافات الداخلية.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”، إن الحج إلى اسطنبول لن يخدم إلا مصالح أنقرة، لأنها أكبر عائق أمام الاستقرار والانتخابات”.

وأضاف النائب أن تركيا “أكبر مستفيد من بقاء الوضع كما عليه لكي تبقى أطول فترة في ‎ليبيا”.

يشار إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رمضان أبو جناح توجه أول من أمس الأربعاء إلى أنقرة، والتقى وزير الخارجية التركية، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى أنقرة، التي وصل إليها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة أحوال التركية عن أن باشاغا سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته إلى أنقرة.