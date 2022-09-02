الدبلوماسية الشبابية الليبية تفوز بعضوية قيادة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

شارك وفد ليبي برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة فتح الله الزني، في المؤتمر الدولي الرابع والخمسين الذي انطلق اليوم الجمعة 2 سبتمبر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفازت ليبيا بعضوية قيادة ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة (الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب الذي تأسس عام 1932 م ويتخذ من عاصمة المملكة المتحدة لندن مقرا دائما له).

يذكر أنه ولأول مرة منذ 1932 تفوز الدبلوماسية الشبابية الليبية بعضوية مجلس الأمناء الدولي لبيوت الشباب وذلك في أشغال المؤتمر 54 للاتحاد الدولي.