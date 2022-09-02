«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى هادئ.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، في حين يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن السماء قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تتكاثر على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية بشكل عام، وتكون شمالية غربية اليوم على ساحل مصراته وسرت، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة.

– الرؤية جيدة.