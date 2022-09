الدبيبة يبرم اتفاقيتي تعاون مع أبيلا في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة

ليبيا – أبرم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اتفاقيتي تعاون مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا على هامش زيارة الأول الأخيرة إلى فاليتا.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الاتفاقيتين نصتا على على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة.

وأضاف البيان إن تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين كان من ضمن بنود الاتفاقيتين.

