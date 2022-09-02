بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء مستقرة ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-34)مْ على الساحل ، وعلى الدواخل مابين (37-40) مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).