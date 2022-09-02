أوغلو: تركيا مصرّة على الوصول إلى “حل ليبي ليبي”

زعم الصحفي التركي يوسف أوغلو، أن أنقرة تسعى لتوحيد الفرقاء للوصول إلى حل ليبي ليبي.

وقال أوغلو في مداخلة هاتفية عبر قناة “تلفزيون المسار” إن تركيا مستمرة ومصرة على توحيد الفرقاء وعلى أن يكون هناك حل ليبي ليبي لإزالة الخلافات وأن يكون هناك تأسيس لمرحلة تؤدي إلى الذهاب إلى الانتخابات لإنهاء الأزمة الموجودة في ليبيا بحسب قوله.

وأضاف: “بالأمس كان هناك لقاء بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وبين نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح، وأيضا اللقاء مع المسؤولين من كلا الطرفين”.

وتابع: “لم يتم الإعلان عن تفاصيل اللقاءات المستمرة، ولكن الهدف الرئيس لتركيا تذليل العقبات وتوحيد الجهود والوصول إلى تفاهمات للانتقال إلى مرحلة تؤسس للانتخابات الليبية”، على حد ذكره.

يشار إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رمضان أبو جناح توجه أول من أمس الأربعاء إلى أنقرة، والتقى وزير الخارجية التركية، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى أنقرة، التي وصل إليها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة أحوال التركية عن أن باشاغا سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته إلى أنقرة.