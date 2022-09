ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على هامش زيارته إلى تركيا بوزيري الدفاع والخارجية التركيين خلوصي آكار ومولود جاويش أوغلو.

بيان صحفي مقتتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد حضور رئيس المخابرات العامة “هاكان فيدان” للقاء.

وأضاف البيان إن اللقاء يأتي في إطار توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

