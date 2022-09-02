مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نوافق على تولي باثيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

أكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة،تأييد باريس تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثاً أممياً لدى ليبيا.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن دي ريفيير، سُئل في مؤتمر صحفي عم إذا كانت معارضة الدبيبة لباثيلي ستشكل مشكلة في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، فأجاب: “لا أعتقد ذلك، لا”.

وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته “الساعة 24″، فإن دي ريفيير أشار إلى أن قيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على مدى العامين الماضيين “كانت فوضوية”، مضيفا: حان الوقت لأن يكون لدى الأمم المتحدة شخص ما لقيادتها، “ولتولي زمام المفاوضات بشأن ليبيا.

وأضاف أن فرنسا تؤيد تماما تعيين الأمين العام لباثيلي، الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة لوسط إفريقيا، متابعا: “أعتقد أنه سيتم قبوله، المهم الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية، وأعتقد أن جميع الأطراف في ليبيا ستتعاون معه، وكلما أسرعوا في ذلك كان ذلك أفضل”.