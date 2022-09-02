الجدال: الغرياني أداة لتمكين الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة في طرابلس

اعتبر المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني، أداة لتمكين الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة ومنحهم صك تحويل أطرابلس إلى إمارة تطبيق الشريعة بقوة السلاح.

وقال الجدال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الصادق الغرياني مفتي الديار الطرابلسية تحول إلى ناطق عسكري ووجه تحية شكر لمسيري المسير”.

وأضاف:” طبعاً تحية المفتي لها طعم خاص لدى المغيبين التبع، لأنها صادرة عن مندوب الله في طرابلس وستسمع حكاية “باركها الله والمفتي” وعيب لحوم العلماء مسمومة”.

وتابع:” المفتي أداة لتمكين جماعة المقاتلة وأنصار الشريعة ومنحهم صك تحويل طرابلس إلى إمارة تطبيق الشريعة بقوة السلاح، وقريباً سترون أفكارهم تسير في شوارع طرابلس وبعضنا جاهزين لارتداء جلباب القداسة وبرقع النخاسة، فأستعدوا للقادم”.